Кировск, Мурманская область, , 17:38 — REGNUM Компания «ФосАгро» сообщает о начале опытно-промышленных испытаний нового горизонта +10 метров Кировского рудника горно-обогатительного комбината «Апатит». На обогатительную фабрику отправилась первая партия руды с нового горизонта, объемом 400 тонн.

Кировский рудник остается флагманским для Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»). Здесь реализуются ключевые инвестиционные проекты по развитию рудно-сырьевой базы предприятия. Развитие горизонта +10 метров — наиболее масштабный из них. Он компенсирует выбывающие из строя горизонты и не только сохранит объемы добычи рудником в целом, но и нарастит их с 22,8 млн тонн в 2021 году до 25 млн тонн руды к 2025 году. Ожидается, что уже в 2022 году производительность горизонта +10 метров составит 1,6 млн тонн руды в год, в 2023 — 2,7 млн тонн, а к 2028 году достигнет 9,4 млн тонн в год.

На монтаже и подготовке объекта к эксплуатации было занято порядка 2 тысяч человек из более чем 50 подрядных организаций. Работы велись в подземных условиях, исключающих использование грузоподъёмных кранов ввиду ограниченности пространства.

«В рамках реализации инвестпроекта применяются самые передовые технологии и технические решения. В частности, безбалластные рельсовые пути, железнодорожный подвижной состав повышенной грузоподъемности, современное оборудование в дробильно-доставочных комплексах, которое обеспечивает заданную производительность поточно-транспортной системы каждого крыла горизонта, а также материалы и технологии, повышающие ресурс сооружений», — рассказал директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

Реализация проекта по развитию горизонта +10 м началась в декабре 2015 года. Полностью завершить инвестиционный проект планируется в IV квартале 2023 года. Его финансирование в течение этих 8 лет превысит 26 млрд рублей.

«Это настоящий проект будущего. И не только потому, что в нем используются самые современные технологии. Данные инвестиции на десятилетия вперед формируют перспективу комбината «Апатит» и Группы «ФосАгро» в целом, гарантируя предприятиям по выпуску минеральных удобрений надежную сырьевую базу для их производства. Таким образом, вносится важный вклад в надежное обеспечение приоритетного внутреннего рынка экоэффективными минеральными удобрениями, также востребованными в более чем 100 странах мира», — прокомментировал получение первой руды на горизонте +10 метров Кировского рудника генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Внутреннее потребление минудобрений в России растёт вдвое быстрее экспорта