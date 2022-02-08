Кировск, Мурманская область, 8 февраля 2022, 17:38 — REGNUM Компания «ФосАгро» сообщает о начале опытно-промышленных испытаний нового горизонта +10 метров Кировского рудника горно-обогатительного комбината «Апатит». На обогатительную фабрику отправилась первая партия руды с нового горизонта, объемом 400 тонн.
Кировский рудник остается флагманским для Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»). Здесь реализуются ключевые инвестиционные проекты по развитию рудно-сырьевой базы предприятия. Развитие горизонта +10 метров — наиболее масштабный из них. Он компенсирует выбывающие из строя горизонты и не только сохранит объемы добычи рудником в целом, но и нарастит их с 22,8 млн тонн в 2021 году до 25 млн тонн руды к 2025 году. Ожидается, что уже в 2022 году производительность горизонта +10 метров составит 1,6 млн тонн руды в год, в 2023 — 2,7 млн тонн, а к 2028 году достигнет 9,4 млн тонн в год.
На монтаже и подготовке объекта к эксплуатации было занято порядка 2 тысяч человек из более чем 50 подрядных организаций. Работы велись в подземных условиях, исключающих использование грузоподъёмных кранов ввиду ограниченности пространства.
Реализация проекта по развитию горизонта +10 м началась в декабре 2015 года. Полностью завершить инвестиционный проект планируется в IV квартале 2023 года. Его финансирование в течение этих 8 лет превысит 26 млрд рублей.
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