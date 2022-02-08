Бухарест, , 17:40 — REGNUM Европейская комиссия выделит компании «Румынские железные дороги» (CFR) €43,6 млн в качестве компенсации за убытки, понесенные этой транспортной структурой в условиях пандемии COVID-19. Об этом 8 февраля пишет бухарестское издание Romania Libera.

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Согласно официальной информации, соответствующие средства поступят на счета CFR уже к концу нынешней недели. «Эти деньги стимулируют развитие компании, пострадавшей в результате падения пассажиропотока и сокращения рабочих мест», — говорится в документе ЕК.

Как ожидается, в ближайшее время Брюссель рассмотрит вопрос о новой безвозмездной помощи румынским железнодорожникам. Очередные средства Еврокомиссии будут направлены на улучшение жизненных условий семей работников CFR.

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