Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. 31-летний российский голкипер санкт-петербургского «Зенита» Станислав Крицюк не сможет помочь «сине-бело-голубым» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 с испанским «Бетисом».

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Зенит» Станислав Крицюк

«К «Бетису» Крицюк точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели. Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на четырнадцать дней. Надеюсь, скоро начнет по-тихоньку работать, но когда восстановится… К «Бетису» точно нет», — цитирует главного тренера «Зенита» Сергея Семака издание «Спорт-Экспресс».

Станислав Крицюк получил травму 2 ноября 2021 года в матче групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом» (2:4). В текущем сезоне российский голкипер пропустил пятнадцать мячей в одиннадцати матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах.

Крицюк выступает за «Зенит» с 2 сентября 2021 года после перехода из португальского клуба «Жил Висенте» за 2 миллиона евро. Текущее соглашение вратаря с санкт-петербургским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.