Минск, , 17:35 — REGNUM Прокуратура Гродненской области возбудила уголовные дела по фактам негативной оценки гражданами работы прокуроров. Такие действия граждан названы «противоправными» и квалифицированы по ч.3 ст.203−1, ч.1 ст.366, ст.369 Уголовного кодекса Белоруссии, сообщает генпрокуратура республики.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальному сообщению, прокуроры отреагировали на факты «незаконного распространения в сети Интернет персональных данных, угрозы насилием и оскорбления прокурорских работников в связи с выполнением ими служебных обязанностей».

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии

В публикации на сайте генпрокуратуры уточнено: «Так, в социальной сети «Одноклассники» неустановленное лицо направило прокурорскому работнику сообщение с угрозой применения насилия в отношении него и близких, а также разместило на его персональной странице оскорбительный комментарий. Другой пример. В ряде деструктивных Telegram-каналов размещена информация о частной жизни и персональных данных прокурорского работника областного аппарата. Под публикацией размещены комментарии с оскорблениями и угрозами насилием».

Почему в Белоруссии «иногда не до законов»: Лукашенко: «Власть посиневшими руками держу, а наклонить меня не получится»