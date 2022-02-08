Казань, , 17:32 — REGNUM 29-летний сербский таранный форвард Джордже Деспотович, перешедший в прошедшее зимнее трансферное окно в тульский «Арсенал» на правах свободного агента, получил от казанского «Рубина» 200 тысяч евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

Джордже Деспотович Антон Зайцев

«Мы выплатили ему компенсацию за разрыв контракта в размере трех зарплат. То есть 200 тысяч евро. По-джентльменски договорились. И для клуба, и для Деспота это была выгодная сделка. Галицкий говорит, что красивых расставаний не бывает, но у нас с Деспотом вышло именно так — пожали друг другу руки без каких-либо камней за пазухой», — цитирует спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского издание Sport24.

В текущем сезоне на счету Джордже Деспотовича один забитый мяч и одна результативная передача в девяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Также сербский нападающий принял участие в одном матче Лиги Конференций УЕФА.