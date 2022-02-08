Красногорск, , 17:36 — REGNUM В 2021 году рост промышленного производства Московской области в 2021 году составил 17%. Об этом 8 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Промышленность

Примечательно, что увеличение промышленного производства в регионе происходит за счет обрабатывающих производств. В этом сегменте областной экономики прирост в годовом выражении составил 18,2%, отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«В декабре промышленное производство Подмосковья выросло на 19,2%, годовой прирост составил 17%. Наибольший рост продемонстрировали предприятия, выпускающие готовые металлические изделия — этот сектор вырос более чем на 53%. В сфере производства мебели рост превысил 32%, производство изделий из кожи в регионе за прошлый год выросло на 31%», — сказала Зиновьева.

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