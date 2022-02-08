Вашингтон, 8 февраля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В США расширяют свой бизнес клиники, предоставляющие услуги по проведению абортов, готовясь к новым клиентам из штатов, запретивших данные операции после определенного срока беременности, сообщает 8 февраля Reuters.

Цитата из x/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Несчастный младенец

Клиники обучают новый персонал и теперь предоставляют транспорт, подготавливаясь к наплыву пациентов из консервативных штатов, которые может затронуть отказ Верховного суда США отменить запрет на аборты в некоторых местах после нескольких недель беременности.

Организация Planned Parenthood расширяется в Калифорнии, а также приобретает землю для строительства в Рино, штат Невада. В Иллинойсе клиники создали логистический центр для обслуживания женщин из других штатов. Операторы клиник также расширяют спектр услуг в Миннесоте, Нью-Йорке и Вирджинии в преддверии решения Верховного суда, которое ожидается к началу лета.

Многие ожидают, что консервативные судьи не согласятся отменить законы, предписывающие ограничения на проведения операций по прерыванию беременности.

Ранее клиники обратились в Верховный суд США с просьбой заблокировать закон об абортах, но их усилия не увенчались успехом.