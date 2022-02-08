Нижний Новгород, , 17:30 — REGNUM Мэрия Нижнего Новгорода пока не планирует вводить полный карантин и дистанционное обучение во всех учреждениях образования, культуры и спорта. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев на своей официальной странице в соцсетях.

Нижний Новгород (сс) Юрий Лебедев

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По его словам, с 8 февраля завершилось действие карантина, ранее введённого в 32 школах и 16 детских садах столицы Приволжья.

По имеющейся информации, в настоящее время в 36% школ и детсадов в Нижегородской области введен карантин по острым респираторным вирусным инфекциям и COVID-19. Полностью закрыты 169 школ по всему региону.

В Роспотребнадзоре отмечают, что благодаря своевременно вводимым ограничительным мероприятиям в образовательных учреждениях, заболеваемость среди детей дошкольного возраста снизилась на 11%, а среди школьников — на 20%.