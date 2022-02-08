Калуга, , 17:42 — REGNUM О перспективах вклада вузов и научных организаций Калужской области в работу с одарёнными детьми шла речь 8 февраля на расширенном заседании Совета молодых ученых, который состоялся в Калуге на базе регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки области Александра Аникеева.

На заседании Совета молодых ученых области Пресс-служба правительства Калужской области.

В работе Совета приняли участие руководители ведущих вузов региона, представители студенчества и научной общественности. Участники встречи подвели итоги Года науки и технологий, объявленного в России в 2021 году указом президента. В рамках мероприятия состоялось ь награждение лауреатов областного конкурса на присуждение стипендий имени Н. В. Тимофеева-Ресовского.

«Наш регион отличается от ряда других регионов Российской Федерации множественной системой поддержки молодых учёных. У нас существует много разного рода стипендий и премий для молодых учёных, аспирантов, студентов и даже школьников, которые участвуют в научных исследованиях. Эта поддержка даёт свои результаты. Калужская область входит в десятку ведущих регионов России по количеству молодых учёных в возрасте до 40 лет. Это значит, что у нас создаются необходимые условия для поддержки молодежной науки, что у нас есть достойная смена», — отметил Александр Аникеев.

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