Калуга, 8 февраля 2022, 17:42 — REGNUM О перспективах вклада вузов и научных организаций Калужской области в работу с одарёнными детьми шла речь 8 февраля на расширенном заседании Совета молодых ученых, который состоялся в Калуге на базе регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки области Александра Аникеева.
В работе Совета приняли участие руководители ведущих вузов региона, представители студенчества и научной общественности. Участники встречи подвели итоги Года науки и технологий, объявленного в России в 2021 году указом президента. В рамках мероприятия состоялось ь награждение лауреатов областного конкурса на присуждение стипендий имени Н. В. Тимофеева-Ресовского.
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