Тюмень, 8 февраля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Тюменская область получила на «умные» остановки, паркоматы и необходимое программное обеспечение дополнительные средства из федерального бюджета в размере 190 млн рублей. В регионе начата работа по трансформации интеллектуальной транспортной системы (ИТС), сообщает пресс-служба Главного управления строительства.

Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области План трансформации интеллектуальной транспортной системы

На данный момент в Тюменской области готовят технические задания на разработку и внедрение Единой платформы управления.

«Новые умные остановки и паркоматы — это только видимая часть внедрения ИТС. В этом году нам предстоит начать внедрение единой платформы управления транспортной системой. Это софт, который объединит в себе и систему мониторинга состояния дорог, и работу общественного транспорта, и светофорное регулирование, и ещё десятки подсистем, чтобы можно было нажатием одной клавиши прогнозировать появление новых маршрутов, настраивать потоки автотранспорта и формировать программу дорожных ремонтов на годы вперёд», пояснил заместитель начальника ГУС Тюменской области Андрей Чистяков

Отмечается, что в России ИТС уже внедряются в 42 регионах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках «дорожного» нацпроекта в тюменском городе Ялуторовске стартовало строительство путепровода.