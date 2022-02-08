Казань, 8 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Прокурор Татарии Илдус Нафиков считает, что назрела необходимость вернуть детей из виртуального мира в реальный. Об этом он заявил во время итоговой коллегии возглавляемого ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

«Назрела необходимость вернуть детей из виртуального в реальный мир. Основные задачи образования и воспитания — привить основы нравственности, этики и сопереживания. В противном случае нам не удастся донести до подрастающего поколения настоящие общечеловеческие ценности и научить детей жить, мирно взаимодействуя друг с другом и обществом», — подчеркнул Нафиков.

Прокурор республики поставил задачу в ближайшее время совместно с уполномоченными органами проработать возможность включения ограничивающих использование интернета норм в уставы образовательных организаций. Кроме тех случаев, когда это требуется для учебного процесса, дополнил глава регионального надзорного ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в сельских школах Татарии отсутствует беспроводной доступ в интернет. На создание инфраструктуры в республиканских образовательных учреждениях в течение 2022−2023 годов планируют направить более 1 млрд рублей.

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