Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM В Петербурге после серии обысков в офисах и помещениях организаций и компаний в сфере ЖКХ возбуждено 20 уголовных дел по факту плохой уборки улиц от снега и наледи. Об этом 8 февраля ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело Sledcom.ru

Напомним, с утра 8 февраля по 60 адресам в разных районах города пришли сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга и органов внутренних дел, налоговой инспекции и администрации города. Было проверено соблюдение законодательства при организации уборки и содержания улично-дорожной сети, а также кровель домов в зимний период.

«В настоящее время возбуждено 20 уголовных дел», — отметил собеседник агентства.

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