Берлин, 8 февраля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Правительство Германии намерено поставить вопрос о продлении миссии бундесвера в Мали в зависимость от проведения выборов в африканской стране, которые первоначально были запланированы на февраль 2022 года. Об этом сообщает 8 февраля немецкое издание Spiegel.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

«Правительство Мали должно представить план возвращения к демократии в ближайшие несколько дней. Если малийское правительство не подаст быстрых позитивных сигналов, обязательства бундесвера на местах будут поставлены под сомнение», — заявила государственный секретарь федерального министерства иностранных дел Катя Кеул.

Бундесвер разместил около тысячи солдат в составе миротворческих сил ООН МИНУСМА в Мали. Еще 300 военнослужащих участвуют в европейской учебной миссии EUTM. Ранее в Берлине был поднят вопрос об ограничении или прекращении действия EUTM и продлении миссии МИНУСМА. «Это был бы один из возможных вариантов», — сказала Кеул.

Она отметила, что целью миссии бундесвера является повышение безопасности людей и предотвращение распространения террористических групп. «Но мы должны серьезно спросить себя, можно ли этого достичь, если мы будем обучать солдат, пока у власти будут представители военного переворота», — заявила Кеул.