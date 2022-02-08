Красногорск, 8 февраля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. По итогам 2021 года Подмосковье заняло первое место среди субъектов России по экспорту безалкогольных напитков. Об этом 8 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

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За год экспорт этого вида продукции из Подмосковья в денежном выражении вырос более чем полтора раза и достиг 125,6 млн долларов. На втором месте расположилась Москва с объемом экспорта в 46,6 млн долларов. Затем идут Липецкая область, Нижегородская область и Санкт-Петербург.

Экспорт напитков из Подмосковья также вырос и в натуральном выражении. Так, в 2021 году регион экспортировал 191 тыс. тонн продукции, что на 38% больше показателя 2020 года.

«Чаще всего безалкогольные напитки из Подмосковья отправляются в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан и Грузию. Общая же доля Подмосковья от всего общероссийского экспорта напитков составила 37,1%», — сказано в сообщении.