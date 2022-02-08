Франкфурт-на-Майне, Германия, 8 февраля, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Строительство нового пирса в аэропорту Франкфурта-на-Майне завершено строительство на четыре года раньше запланированного срока. Об этом сообщает 8 февраля немецкое агентство Tagesschau со ссылкой на представителя оператора аэропорта Fraport.

Pixabay.com Аэропорт Франкфурта-на-Майне

Отмечается, что, несмотря на завершение строительства пирса G, пассажиры не будут допущены в здание ещё несколько лет, так как в настоящее время дополнительная пропускная способность в пять миллионов пассажиров не требуется ввиду существенного сокращения авиаперевозок из-за пандемии COVID-19.

Оператор Fraport теперь планирует открыть пирс G вместе с остальной частью Терминала 3, а также пирсами H и J в 2026 году, когда международный туризм вернётся в прежнее русло. До этих пор пирс будет работать в так называемом «спящем режиме».