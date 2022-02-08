Ижевск, 8 февраля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении десяти человек, которые обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

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Следствием установлено, что с 2020 года по июль 2021 года группа, в состав которой вошли семеро мужчин и три женщины, организовала в Первомайском и Индустриальном районах Ижевска три игорных заведения. В них с использованием игрового оборудования и сети интернет незаконно проводились азартные игры.

В ходе расследования были проведены осмотры места происшествия и обыски, изъято 14 — компьютеров, 15 мобильных телефонов, восемь видеокамер, а также более 400 тыс. рублей наличными. В отношении двоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Арестованы три автомобиля обвиняемых, банковские счета и компьютерная техника. Восемь обвиняемых полностью признали вину, организаторы отказались выразить свое отношение к обвинению. Материалы уголовного дела составили 20 томов.

За указанные преступления обвиняемым грозит штраф в размере до 1 млн рублей или лишения свободы сроком до четырех лет.

В ближайшее время с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в конце января был вынесен приговор организаторам незаконной игорной деятельности. В организованную этническую преступную группу входили семь человек. Суд вынес приговоры двоим. Одному назначено три года лишения свободы, а другому — три года и десять месяцев.

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