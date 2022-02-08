Вашингтон, 8 февраля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Легендарный канадский певец Нил Янг обратился к молодым людям с призывом забрать деньги из крупнейших американских банков JPMorgan, Citigroup, Bank of America и Wells Fargo ради борьбы с изменением климата, сообщает 8 февраля Reuters.

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Ранее Янг ушел с музыкальной платформы Spotify, а её сотрудникам посоветовал уволиться. Певец удалил свою музыку из Spotify из-за нежелания находится на одной платформе с ведущим Джо Роганом, которого он обвинил в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19.

Теперь, по замыслу Янга, часть молодежи должна вывести свои деньги из ведущих финансовых институтов Америки, что поставит под угрозу пенсии бизнесменов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Spotify потерял более 2 миллиардов долларов рыночной стоимости после того, как Янг удалил свою музыку c платформы.