Казань, , 17:21 — REGNUM В Татарии по факту неуплаты налогов организацией в размере более 127 млн рублей возбудили уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

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По версии следствия, в 2016—2019 годах неустановленный злоумышленник, внес в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 17 контрагентами, тем самым, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму свыше 127,2 млн рублей.

В отношении руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере»).

ИА REGNUM ранее сообщало, 58-летний генеральный директор и учредитель одной из казанских строительных компаний с 2013 по 2016 годы представил в налоговую инспекцию фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами.

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