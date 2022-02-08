Берлин, , 18:44 — REGNUM В Германии за последние сутки зафиксировано 169 571 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 177 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 8 февраля Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

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Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии продолжает расти и достиг нового рекордного значения в 1441 случай на 100 000 человек. Для сравнения, неделей ранее этот показатель составлял 1206,2 случая на 100 000 человек.

В продолжающихся дебатах о возможном смягчении ограничительных мер правительство страны подтвердило свою изначально осторожную позицию. Однако некоторые из федеральных земель уже предпринимают шаги по ослаблению ограничений. Очередной раунд дискуссий по данному вопросу запланирован на 16 февраля.