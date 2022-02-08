Вологда, , 17:06 — REGNUM В медучреждения Вологодчины направлены более 750 студентов-медиков, сообщает региональное правительство.

По данным ведомства, 143 студента 4−6 курсов медицинских вузов трудоустроены в должностях медицинских сестер, 37 ординаторов — в должностях врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и врачей-стажеров, 592 студента медицинских колледжей работают в должностях младшего медицинского персонала, а также в регистратурах поликлиник, ведут мониторинг и регистр, проводят термометрию в медицинских организациях, берут анализы для проведения лабораторного исследования на COVID, доставляют бесплатные лекарства для больных.

Некоторые студенты привлечены на работу в колл-центр 122. Его работа также была усилена для снижения нагрузки на поликлиники. В связи с ростом заболеваемости и количества обращений штат операторов колл-центра увеличен с 12 до 45 человек.

«Количество отработанных звонков за вчерашний день — абсолютный рекорд! Около 6 тысяч — это входящие вызовы, в том числе ночные, а также исходящие для уточнения информации, переадресации звонков в поликлиники и Роспотребназдор. Мы к этому были готовы, поэтому увеличили штат операторов в 4 раза, и готовы еще увеличить, если это будет необходимо», — отметил губернатор Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, cтуденты медвуза из Петербурга отправились в поликлиники Карелии.