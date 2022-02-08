Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Проект газопровода «Северный поток — 2» не имеет никаких шансов на реализацию в случае военного конфликта между Россией и Украиной, заявил президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Вашингтоне, передаёт Spiegel.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Байден отметил, что у «Северного потока — 2» не будет никаких перспектив, «если российские танки пересекут границу Украины». При этом американский лидер высоко оценил связи между Вашингтоном и Берлином, указав, что страны «действуют бок о бок» для дальнейшего сдерживания России.

Шольц в рамках своего первого визита в Вашингтон в качестве канцлера Германии был более осторожен в суждениях. «Мы предпримем все необходимые шаги. Мы будем действовать сообща», — сказал Шольц, добавив, что с союзниками и партнёрами, включая США, были согласованы соответствующие меры по сдерживанию предполагаемой «агрессии» России.