Воронеж, , 17:05 — REGNUM Действие дополнительных антикоронавирусных мер на территории Воронежской области продлено до 16 февраля. Решение принял губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили 8 февраля в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В частности, продлено действие запрета на проведение спортивных мероприятий как муниципального и регионального, так и общероссийского уровня в закрытых помещениях.

Кроме того, ещё на неделю останутся закрытыми для посетителей театры, цирки, кинотеатры, а также концертные залы.

Учреждения дополнительного образования для детей будут проводиться дистанционно, за исключением индивидуальных занятий.

Как сообщало ИА REGNUM, новые антиковидные меры в Воронежской области были введены на неделю со 2 февраля.