Челябинск, 8 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Челябинской области школьники нескольких муниципалитетов переведены на дистанционный режим обучения. Об этом сообщают власти территорий.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Так, с 8 по 14 февраля на иной форме обучения будут находиться учащиеся Златоустовского городского округа. Такой приказ издал глава местного управления образования и молодёжной политики на основании решения городского оперштаба. Изменения также касаются учреждений дополнительного образования.

Перевели своих школьников на другой режим обучения власти ещё нескольких муниципальных образований. При этом, как сообщало ИА REGNUM, введения такой меры на все школы Челябинской области пока не ожидается.