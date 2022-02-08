Ташкент, , 17:03 — REGNUM В Узбекистане за последние пять лет на улучшение водоснабжения населения выделено десять триллионов сумов (один доллар — 10,7 тыс. сумов), сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Вода в ладонях Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сейчас проводит совещание по вопросам водоснабжения. «Это в пять раз больше, чем за все предыдущие годы (видимо, имеется ввиду с 1991 года)», — говорится в сообщении.

Мирзиёев «За этот период впервые обеспечено чистой питьевой водой шесть с половиной миллионов человек, которые раньше питьевой воды не имели».

Отмечается, что в 2021 году проложено около 6,3 тыс. километров сетей питьевого и канализационного водоснабжения, построено 474 объекта водоснабжения, улучшено водоснабжение 2,5 миллионов человек в 592 махаллях (объединение нескольких кварталов).

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