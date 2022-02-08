Киев, , 18:11 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Украину второй раз подряд за последние три недели на фоне продолжающих звучать на Западе опасений российского «вторжения». При этом её запланированная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоялась, сообщает 8 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Анналена Бербок

На пресс-конференции по итогам встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой немецкий дипломат заявила, что Берлин готов «заплатить высокую экономическую цену», если потребуются вести дополнительные санкции против России.

«Германия и её партнеры подготовили ряд жёстких мер против Москвы, которые будут применены в случае эскалации конфликта на Украине», — сказала Бербок, подчеркнув, что «на карту поставлена безопасность целой страны».

Дипломатические источники сообщают, что глава МИД ФРГ должна была встретиться с Владимиром Зеленским, однако встреча была отменена из-за того, что у президента Украины возникли «некие трудности с планированием». Вместо этого Бербок провела переговоры с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

Одной из центральных тем переговоров является вопрос поставок вооружения на Украину. Ранее официальные лица в Киеве выразили разочарование отказом Берлина продавать оружие Украине, а также блокированием действий других стран по поставкам вооружения.