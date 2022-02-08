Вашингтон, , 17:19 — REGNUM На фоне роста цены на американскую нефть до $100 за баррель некоторые производители, работающие с высокозатратными сланцевыми бассейнами, покупают недвижимость и ставят буровые установки в местах, оставшихся без внимания после начала пандемии, когда цены рухнули, сообщает 8 февраля Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

На минувшей неделе базовые цены в США подскочили на 65% и превысили отметку в $93 за баррель, что стало самым высоким показателем с 2014 года. Теперь американские производители наращивают темпы, поскольку вырос спрос на топливо и ослабли опасения по поводу новых ограничений ОПЕК, которые ранее наводнили рынок более дешевой нефтью.

Некоторые эксперты считают, что в данный момент экономика производства является наилучшей за последние годы благодаря высоким ценам и относительно низким затратам на обслуживание.

«Сегодня экономика бурения находится в отличном состоянии, которого не было со времен сланцевой революции», — указал Крис Райт, главный исполнительный директор Liberty Oilfield Services (LBRT.N).

Американские буровики начинают работать на таких второстепенных месторождениях, как DJ Basin в Колорадо, Powder River в Вайоминге, Haynesville в Луизиане и сланцевые месторождения Bakken в Северной Дакоте. При этом раньше Bakken являлось вторым по величине нефтедобывающим регионом США.