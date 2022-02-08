Рига, , 16:58 — REGNUM За время пандемии коронавируса Covid-19 в Латвии зарегистрированы более 200 человек, которые инфицировались трижды, сообщило Латвийское гостелевидение LTV.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Чаще всего человек заболевал одним штаммом вируса, а через некоторое время заражался другим. Особенно число таких повторных случаев заболевания выросло при распространении штамма «Омикрон».

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая отметила, что с конца января 2022 года почти каждый десятый случай заражения «Омикроном» был случаем повторного инфицирования. По ее словам, с каждой неделей прирост таких случаев «внушительный».

"Есть такой задокументированный факт, что человек был в больнице. А теперь у него омикрон», — рассказала главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

Она отметила: иммунитет к различным инфекциям образуется по-разному. К некоторым — на всю жизнь, к другим — на несколько месяцев, как, например, к острым кишечным инфекциям. По словам Розентале, для инфектологов не стало сюрпризом, что коронавирусом можно заразиться повторно: «Это никакая не новость: иммунитета на всю жизнь не будет ни после болезни, ни после вакцинации».

Руководитель Национальной референтной лаборатории Сергей Никишин добавил, что в мире уже зарегистрированы случаи повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса «Омикроном». Сперва пациент заразился одним видом, а затем — подвидом «Омикрона».

Чтобы снизить вероятность заражения и тяжелого течения болезни, врачи рекомендуют сделать «бустерную» прививку. Сейчас, когда вирус циркулирует весьма интенсивно, вероятность инфицироваться весьма высока, подчеркнули специалисты.