Москва, , 16:57 — REGNUM Министерство финансов России на аукционе в среду, 9 февраля, намерено разместить два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 240 с датой погашения 30 июля 2036 года в объёме остатков, доступных для размещения в данном выпуске.

Также ведомство предложит ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска № 52 004 с погашением 17 марта 2032 года в объёме остатков, доступных для размещения.

Отмечается, что объём удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объёма спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Напомним, Минфин на минувшей неделе возобновил аукционы по размещению облигаций федерального займа после двухнедельного перерыва из-за волатильности на финансовых рынках. На аукционе 2 февраля ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 237 с погашением в марте 2029 года почти на 75 млрд рублей при спросе более чем в 100 млрд рублей.