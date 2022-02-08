София, 8 февраля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В городе Димитровграде на юге Болгарии по подозрению в хищении 36 тонн металла задержан 36-летний местный житель. Об этом 8 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

Pixabu.com Железная дорога

По мнению следователей, задержанный мужчина может быть причастным к краже 20 металлических вагонных колесных пар и локомотивного буфера с одного из заброшенных предприятий, принадлежащих Болгарским железным дорогам (БЖД). При этом обвиняемый уже дал признательные показания и заявил, что полностью осознал свою вину.

Согласно предварительным данным, общий ущерб, нанесенный БЖД, оценивается в 15 тысяч левов ($9 тыс.). Ведется следствие.