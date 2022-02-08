Берлин, 8 февраля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что дополнительные силы страны будут развернуты в Прибалтике на фоне напряженности в отношениях с Россией. Развертывание войск в этом регионе может стать вторым по величине после Мали, сообщает 8 февраля немецкое агентство Tagesschau.

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«Германия направит в Литву до 350 дополнительных военнослужащих в течение нескольких дней, поскольку наращивание военной мощи России вблизи Украины растет. Мы усиливаем наш контингент на восточном фланге НАТО и посылаем четкий знак решимости нашим союзникам. Берлин хочет дать понять, что союзники могут положиться на Германию», — заявила Ламбрехт.

Уточняется, что боевые группы НАТО, возглавляемые США, Германией, Канадой и Великобританией, призваны остановить возможное нападение в регионе и выиграть время для того, чтобы дополнительные войска альянса при необходимости были переброшены к линии фронта.

Германия является ведущим участником операции НАТО в Литве на протяжении последних пяти лет, обеспечивая около половины численного состава в многонациональном подразделении.