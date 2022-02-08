Посёлок Добринка, Липецкая область, 8 февраля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Липецкой области прокурор Добровского района признал законным возбуждение уголовного дела по факту хищения майнинговой фермы в селе Борисовка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Xiangfu Ферма. Майнинг

В декабре 2021 года неизвестные взломали нежилой дом в селе Борисовка, где находился комплекс компьютерного оборудования, через которое совершались операции с криптовалютами. Семь единиц оборудования было похищено с «фермы».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину». Ход расследования контролирует прокуратура.