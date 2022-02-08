Москва, , 16:53 — REGNUM Поставка природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти в России должна быть бесплатной. Организовать это поручено президентом РФ Владимиром Путиным Газпрому и российскому правительству.

Вечный огонь. Смоленск Николай Смолянкин

В списке поручений президента, опубликованном по итогам заседания с членами правительства (оно состоялось 12 января 2022 г.), на первом месте стоит следующее: правительство и Газпром должны «организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений».

Поручение должно быть выполнено до 1 мая 2022 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Газпрома Алексей Миллер.

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