Рязань, 8 февраля 2022, 16:59 — REGNUM Два новых пункта бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 открылись 8 февраля в Рязани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»
Новые площадки принимают горожан около Дворца культуры «Приокский» и ТЦ «Европа» на улице Новоселов. Областному минздраву поручено уделить особое внимание обеспечению пунктов средствами индивидуальной защиты и расходными материалами.
С момента открытия первых четырёх бесплатных пунктов тестирования на коронавирус медики провели свыше девяти тысяч исследований, из которых более 1,5 тысячи дали положительный результат.
Читайте ранее в этом сюжете: В Рязани открывают бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID-19