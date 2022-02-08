Рязань, , 16:59 — REGNUM Два новых пункта бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 открылись 8 февраля в Рязани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

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Новые площадки принимают горожан около Дворца культуры «Приокский» и ТЦ «Европа» на улице Новоселов. Областному минздраву поручено уделить особое внимание обеспечению пунктов средствами индивидуальной защиты и расходными материалами.

«Такая форма работы оказывает серьёзную поддержку государственным лабораториям, которые работают в три смены, а некоторые и круглосуточно. Кроме того, для медорганизаций приобретено 250 тысяч экспресс-тестов. В сутки производится около 10 тысяч исследований. И, тем не менее, этого недостаточно. Рязанцы не раз жаловались в соцсетях о том, что пройти диагностику сложно, а результата ждать долго. Открытие мобильных пунктов позволило существенно увеличить количество людей, прошедших тестирование, сократить сроки проведения и получение результатов анализов», — сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

С момента открытия первых четырёх бесплатных пунктов тестирования на коронавирус медики провели свыше девяти тысяч исследований, из которых более 1,5 тысячи дали положительный результат.

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