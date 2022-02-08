Саратов, , 16:51 — REGNUM В Саратове в отношении 52-летнего мужчины возбудили уголовное дело после нападения на водителя скорой помощи. До решения суда злоумышленник находится под подпиской о невыезде, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Кулак Clker-Free-Vector-Images

Дебошир нанес телесные повреждения 56-летнему водителю скорой помощи при транспортировке в спецавтомобиль. Сотрудники полициции привлекли нарушителя к административной ответственности. На основании заключения медэкспертизы в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

ИА REGNUM напоминает, в Саратове вечером 30 января во время транспортировки бригадой скорой помощи пациент напал на одного из медиков.

Читайте также: В Саратове пациент при госпитализации напал на врача в машине скорой помощи

Читайте также: В Саратове проверяют сообщение об очередном нападении на медика