Душанбе, , 16:43 — REGNUM Комитет по телевидению и радиовещанию Таджикистана не получал запрос от «Группы 44» с просьбой дать им эфир. Об этом, как передает «Азия Плюс», заявил глава Комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана Нуриддин Саид журналистам.

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Напомним, так называемая «Группа 44» состоит из жителей Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

«Наше ведомство не имеет право распространять информацию, которая противоречит национальным интересам, поэтому мы никогда не предоставим эфир таким людям», — заявил Саид.

По его словам, комитет осуществляет государственную информационную политику.

«Мы обязательно будем публиковать каждую информацию, которая поддерживает развитие и мир нашего государства, независимость нашего государства, спокойствие и стабильность нашего народа», — сказал он.

Журналисты издания напоминают, что 29 декабря представители гражданского общества ГБАО запросили на местном телеканале «Бадахшон» 30 минут эфирного времени, в связи с чем обратились с официальным запросом в местные органы власти, местное телевидение и в Комитет по телевидению и радиовещанию страны.