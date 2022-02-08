Минск, 8 февраля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Прокуратура Октябрьского района г. Минска направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего жителя столицы Р., которому инкриминировано совершение преступлений сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Белоруссии.

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Обвиняемому инкриминировано вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия ею; организация и использование занятия проституцией и создание для этого условий, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст.171−1 Уголовного кодекса республики («Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией»), а также понуждение к действиям сексуального характера.

«Согласно материалам дела Р. в сети Интернет знакомился с девушками и предлагал им оказывать за денежное вознаграждение услуги сексуального характера. За это они должны были платить обвиняемому 20% от полученных денежных средств от клиентов, либо вступать с ним в половую связь. Более того Р. самостоятельно регистрировал на сайтах знакомств анкеты девушек, вел от их имени переписку с потенциальными клиентами, устанавливал цену оказываемых услуг, организовывал встречи, при необходимости предоставлял помещение. Когда некоторые отказывались вступать в половую связь с обвиняемым либо не хотели заниматься проституцией, мужчина начинал их шантажировать», — сказано в официальном сообщении.

По данным прокуратуры, обвиняемый вовлёк в противоправную деятельность 14 «девушек», в том числе двух несовершеннолетних. Его действия квалифицированы по ст.171−1, ст.170, ч.2 ст.171 УК Белоруссии. Гражданин взят под стражу.

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