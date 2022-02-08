Москва, , 16:42 — REGNUM Особые экономические зоны являются эффективным инструментом для привлечения инвестиций в регионы, заявил 8 февраля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов Stroi.mos.ru

Он прокомментировал решение правительства России поддержать подготовленные Минэкономразвития России поправки в закон об ОЭЗ. Предполагается изменение администрирования особых зон и упрощение для резидентов ряда процедур.

«Особые экономические зоны выступают эффективным инструментом для привлечения инвестиций в регионы и приоритетные виды экономической деятельности. Предлагаемые преференции ОЭЗ позволяют стимулировать развитие актуальных отраслей, создавать новые точки роста. Примером служит опыт ОЭЗ «Технополис «Москва», где получили мощный импульс к росту предприятия микроэлектроники, фармацевтики, медицинских изделий, новых материалов», — сказал Ефимов.

По словам заместителя мэра, ежегодно число резидентов столичной ОЭЗ растёт и сегодня составляет уже около 90. За время работы технополиса предприниматели инвестировали свыше 59 млрд рублей, при этом сумма налоговых преференций составила 3,4 млрд рублей.