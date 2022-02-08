Вашингтон, , 17:03 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена вводит новые санкции против 33 китайских компаний, легитимность которых она не может проверить, сообщает Associated Press.

Флаги Китая и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Санкции ограничат возможность компаний сотрудничать с американскими экспортерами, а также обяжут американские фирмы, желающие работать с этими компаниями, проводить дополнительные проверки.

Накануне министерство торговли США заявило, что оно добавляет данные компании в список предприятий, которые должны проходить более строгий экспортный контроль.

Помощник министра торговли в Бюро промышленности и безопасности (BIS) Мэтью Аксельрод заявил, что введение санкций в отношении 33 компаний из Китая поможет американским экспортерам проводить более сложные проверки и оценивать риски сделки. Это также должно продемонстрировать правительству КНР важность сотрудничества с США на стадии планирования сделок.