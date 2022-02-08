Москва, , 16:44 — REGNUM Доминирующим штаммом коронавируса в России остается «Омикрон». Об этом 8 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По мониторингу изменчивости вируса и выявлению штаммов вируса хочу отметить, что «Омикрон» составляет более 60% и «Дельта» — около 35%», — сказала Попова.

По её словам, новая волна пандемии осложняется ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Ситуация пока не становится более стабильной, чем раньше. Мы в фазе роста. Поэтому все принятые ограничительные мероприятия необходимы, адекватны ситуации», — сказала Попова.