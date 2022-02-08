Ташкент, , 16:38 — REGNUM Минэнерго Узбекистана осенью текущего года представит программу развития сети зарядных станций для электромобилей. Об этом 8 февраля сообщает Подробно. уз со ссылкой на представителя минэнерго страны.

Электромобиль

«К четвертому кварталу 2022 года будет разработана программа мероприятий по созданию и развитию в Узбекистане сети зарядных станций для электромобилей», — сказал источник.

При этом, отметили в министерстве, планируется установка станций электроснабжения, в том числе на возобновляемых источниках энергии, в районах наиболее плотной застройки в населенных пунктах страны.

«Кроме того, в этом процессе особое внимание будет уделяться закупке необходимого оборудования у местных производителей», — отметили в ведомстве.

Напомним, в 2021 году жители Узбекистана ввезли 809 электромобилей на 16,9 миллиона долларов, что в шесть раз больше, чем в 2020 году. Из них 724 ввезены из Китая, 24 — из Турции и 20 — из США.