Вологда, , 16:37 — REGNUM В 2021 году в Вологодской области региональный материнский капитал в размере сто тысяч рублей получили более двух тысяч семей, сообщает региональное правительство.

Семья Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По данным ведомства, средства начисляются независимо от финансового положения семей на ребенка, который в семье стал третьим или последующим.

«Региональный материнский капитал — это только одна из мер социальной поддержки многодетных вологжан. И проводимая политика дает свои результаты. Сейчас в Вологодской области зарегистрирована 19 581 многодетная семья, это на 755 больше, чем год назад, — рассказала заместитель губернатора, куратор регионального проекта Лариса Каманина. — Дополнительные 100 тысяч семья может потратить на любые цели — по своему желанию. Только в этом году на осуществление выплат в бюджете области выделено 233,1 млн. рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, Оренбуржье втрое увеличивает объём средств на жильё для многодетных семей.