Вологда, 8 февраля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В 2021 году в Вологодской области региональный материнский капитал в размере сто тысяч рублей получили более двух тысяч семей, сообщает региональное правительство.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Семья

По данным ведомства, средства начисляются независимо от финансового положения семей на ребенка, который в семье стал третьим или последующим.

«Региональный материнский капитал — это только одна из мер социальной поддержки многодетных вологжан. И проводимая политика дает свои результаты. Сейчас в Вологодской области зарегистрирована 19 581 многодетная семья, это на 755 больше, чем год назад, — рассказала заместитель губернатора, куратор регионального проекта Лариса Каманина. — Дополнительные 100 тысяч семья может потратить на любые цели — по своему желанию. Только в этом году на осуществление выплат в бюджете области выделено 233,1 млн. рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, Оренбуржье втрое увеличивает объём средств на жильё для многодетных семей.