Бухарест, , 16:38 — REGNUM Генеральная прокуратура Румынии возбудила уголовное дело против почетного председателя правой партии «Альянс за союз румын» (AUR) Кэлина Георгеску за «пропаганду нацизма и культа лиц, виновных в военных преступлениях». Об этом 8 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Холокост ИА REGNUM

Отмечается, Георгеску в своих выступлениях и телевизионных интервью неоднократно высказывался в поддержку румынского диктатора времен Второй мировой войны Иона Антонеску и основателя фашистского легиона Румынии Корнелиу Кодряну. Кроме того, политик публично отрицал факты Холокоста на румынской территории в 1940—1944 годах.

Согласно действующему законодательству Румынии, за подобное поведение Георгеску грозит до трех лет лишения свободы. Ведется следствие.

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