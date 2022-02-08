Вашингтон, 8 февраля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Представители популярного клана Кардашьян-Дженнер снимают новое реалити-шоу о самих себе. Информацию об этом опубликовало издание Spletnik.ru 8 февраля.

Eva Rinaldi Ким Кардашьян

Новый проект получит название The Kardashians и раскроет эксклюзивные истории из жизни семейства. Премьера реалити-шоу запланирована на 14 апреля 2022 года.

Напомним, что в сентябре 2021 года стало известно о закрытии проекта «Семейство Кардашьян». Реалити-шоу просуществовало с 2006 года, включив в себя 20 сезонов.