Калуга, 8 февраля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Калужской области около 13:50 на 275-м километре трассы М3 «Украина» на территории Думиничского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза «КАМАЗ» и рейсового автобуса Москва — Дятьково, в котором находились водитель и десять пассажиров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

40.mchs.gov ДТП с междугородным автобусом.

В результате аварии травмирован водитель автобуса, который был госпитализирован. Пассажиры не пострадали.

Прокуратура Думиничского района организовала проверку. Устанавливаются подробные обстоятельства происшедшего. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.