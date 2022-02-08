Душанбе, , 16:30 — REGNUM В Таджикистане начнет вещание новый государственный телеканал «Сайёхи ва хунархои мардуми» («Туризм и народные ремесла»). Об этом 8 февраля сообщает «Азия Плюс».

Журналисты (сс) Jovaughn Stephens

Журналисты издания отмечают, что вещание начнется в канун Международного праздника «Навруз» — 20 марта.

«Канал будет функционировать в бывшем здании государственного научно-исследовательского института промышленности минпрома в Душанбе», — говорится в публикации.

Отмечается, что телеканал будет оснащен высококачественным оборудованием европейского производства.

«Новый канал нужен для того, чтобы туристы могли знакомиться с природой и красотой Таджикистана», — говорится в публикации.