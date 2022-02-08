Челябинск, 8 февраля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Челябинске бывший сотрудник полиции осуждён за получение взятки от представителя похоронного агентства. Об этом сообщает областное управление СКР.

ru.torange.biz Взятка

Гражданин являлся дежурным в дежурной части отдела полиции «Советский». Следствие и суд установили, что в 2020 — 2021 годах он получил 37 тыс. рублей за предоставление сведений об умерших гражданах.

Это преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности областного главка МВД. Суд назначил гражданину три года условно с двухлетним лишением права занимать определённые должности.