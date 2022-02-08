Москва, , 16:30 — REGNUM В период с 31 января по 7 февраля практически во всех субъектах России увеличилось количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам главы надзорного ведомства заболеваемость COVID-19 растет на территории всей страны. Из-за этого доля Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга в плане выявленных случаев заражения сократилась до 32,3%.

«Рост отмечен в 84 субъектах за исключением одного. Это Москва. Снижение составило 5,7%. Это первая неделя, когда мы видим снижение заболеваемости в Москве», — сказала Попова.

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