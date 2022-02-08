Москва, , 16:27 — REGNUM Российское движение школьников и исследователи из онлайн-школы Skysmart провели опрос учеников российских школ с целью выяснить, насколько безопасно они ведут себя при использовании Интернета и как часто сталкиваются с нежелательным контентом. Кроме того, респонденты*, а это 2300 учеников 5−11 классов со всей страны, ответили, что можно сделать, чтобы обезопасить школьников от различных угроз в Сети.

Опрос ИА REGNUM

Опрос проводился с 25 января по 5 февраля в преддверии Всемирного дня безопасного интернета, который отмечается в этом году 8 февраля.

Марина Мокшина. «Мы активно взаимодействуем со школьниками именно в цифровой среде, в том числе и в соцсетях, где рассказываем о новостях проектов и поддерживаем обратную связь. С началом пандемии существенная доля мероприятий тоже переместилась в онлайн. И для нас важно, чтобы информационное пространство, в которое мы приводим школьников, было безопасным. Опрос показал, что подход «не запрещать, а просвещать» приносит хорошие результаты — подростки осознанно относятся к рискам и понимают суть правил и ограничений», — сказала исполнительный директор Российского движения школьников

Почти во всех случаях большинство школьников предпринимают правильные действия для сохранения персональных данных и личной безопасности: 46% проверяют флешки на антивирусы, прежде чем воспользоваться ими, у каждого второго респондента закрытая страница в соцсетях (против 44% открытых страниц), и 65% используют двухфакторную аутентификацию для входа в них, а по публичным фотографиям 71% опрошенных невозможно сделать вывод об адресе проживания.

Однако пароли, которые используют школьники для входа на различные ресурсы, у 47% опрошенных иногда полностью совпадают, а 67% сохраняют их в браузере для быстрого повторного входа. Больше половины респондентов (52%) для подключения к общественным сетям Wi-Fi вводят свой номер телефона.

По сравнению с различными интернет-ресурсами именно в соцсетях большинство опрошенных чаще всего сталкивается с негативными событиями. Каждый десятый школьник подвергался там кибербуллингу, 37% наблюдали за тем, как это происходит с другими людьми, 41% читали в соцсетях фейковые новости, а 15% видели запрещённый для детей контент. Почти половина респондентов (47%) утверждает, что агрессивнее всего люди ведут себя именно в социальных сетях.

Большинство школьников (60%) сталкивались в Интернете с попытками мошенников получить денежные переводы, взломать их аккаунты или завладеть иной личной информацией.

«Хорошая новость: подростки достаточно быстро учатся правилам безопасности в сети. Есть большая надежда, что через них и взрослые начнут осваивать эти навыки, поскольку все же именно эта группа является «законодателями моды» во всем прогрессивном и технологическом. Плохая новость: все ещё достаточно большая часть детей и подростков находится в зоне риска и подвергается опасностям», — прокомментировал результаты исследования Александр Ларьяновский, управляющий партнер, директор по бизнес-развитию Skyeng и Skysmart.

С попытками взрослых людей познакомиться с ними в Сети сталкивались 39% школьников, однако только 5% из них вступали в общение с незнакомцами. Большинство же игнорировали эти попытки (65%) или рассказывали о них своим родителям (14%). Ещё 16% опрошенных выбрали свой вариант.

Также школьников попросили ответить на открытый вопрос о том, какими мерами можно обеспечить их безопасность в цифровой среде. За строгие запреты и контроль высказалась совсем небольшая доля опрошенных. При этом школьники заинтересованы в получении знаний о сетевой безопасности посредством бесед, лекций, тренингов или челленджей в соцсетях. Кто-то готов получать эту информацию в рамках школьной программы, кто-то доверяет только родителям или сверстникам.