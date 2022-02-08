Душанбе, 8 февраля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Удельный вес необслуживаемых кредитов сократился с 23,4% в кредитном портфеле банковской системы Узбекистана в 2020 году до 13,4% — в 2021 году. Об этом 8 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на Нацбанк Таджикистана (НБТ).

Маргарита Князева ИА REGNUM Флаги Таджикистана

«Объем таких кредитов в начале текущего года составил 1,6 миллиардов сомони (142 млн долларов)», — говорится в сообщении.

Журналисты издания отмечают, что в настоящее время в стране на стадии ликвидации находятся 59 кредитных организаций, в том числе пять банков.

Напомним, в минувшем году Нацбанк Таджикистана отозвал лицензии трех банков — «Таджиксодиротбанка», «Агроинвестбанка» и «Кафолатбанка». Ликвидация двух первых банков началась еще летом, а последнего — в октябре.